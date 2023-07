Suspeitos de tráfico de droga. Detidos três agentes da PSP do Porto

A operação incluiu três buscas domiciliárias no "cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito", adianta em comunicado o Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança Pública. A investigação é liderada pela Divisão de Investigação Criminal.



"O Dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto, através da Divisão de Investigação Criminal, no dia de hoje, no decurso de uma investigação desenvolvida por esta Polícia no âmbito do combate à prática dos crimes de tráfico de estupefacientes, peculato e prevaricação, e em cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito, efetuou a detenção de três Polícias, suspeitos da prática dos referidos ilícitos, os quais exerciam funções no Comando Metropolitano do Porto", lê-se na nota da PSP.



Foi também determinada a "instauração de procedimento disciplinar".



Os três agentes detidos vão agora ser presentes às "autoridades judiciárias para primeiro interrogatório, encontrando-se o inquérito em segredo de justiça", remata o comunicado.