Suspensa circulação na Linha do Minho entre Darque e Valença

"Devido a condições climatéricas adversas, a circulação ferroviária está temporariamente suspensa entre Darque e Valença", indica a CP na rede social Facebook, numa publicação feita pelas 10:00.

O distrito de Viana do Castelo é um dos que estão hoje sob aviso laranja devido ao vento, chuva, e agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Tanto Viana do Castelo como o Porto e Braga foram colocados sob aviso laranja entre as 06:00 e as 09:00 horas de hoje devido à precipitação forte e às rajadas de vento que podem atingir os 100 quilómetros por hora (km/h) nas zonas altas.

Os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Évora, vão continuar sob aviso amarelo devido à precipitação até às 18:00 horas.

Os distritos do litoral, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro ficam sob aviso amarelo até quinta-feira às 18:00 devido à agitação marítima, além do aviso amarelo para precipitação até quarta-feira.

O Porto, Braga e Viana do Castelo vão continuar sob aviso amarelo para agitação marítima até quinta-feira.

As ondas de sudoeste podem atingir quatro a cinco metros na costa ocidental, passando gradualmente a ondas de oeste/noroeste a partir da tarde de dia 8.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.