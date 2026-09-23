Suspensão da Interrupção Voluntaria da Gravidez no Garcia de Orta vai até ao Parlamento

Suspensão da Interrupção Voluntaria da Gravidez no Garcia de Orta vai até ao Parlamento

A questão da Interrupção Voluntaria da Gravidez no hospital Garcia de Orta vai ser debatida no Parlamento. O conselho de administração da Unidade Local de Saúde de Almada – Seixal vai ser ouvido a pedido do Livre para esclarecer a suspensão temporária da realização de abortos na unidade hospitalar.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: António Antunes - RTP

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Ontem a ministra da Saúde reafirmou que a lei é para ser cumprida em todo o território nacional. Contudo o governo respeita o direito à objeção de consciência dos profissionais de saúde.

Ana Paula Martins admitiu que é preciso encontrar solução que tornem compatíveis os dois princípios.

João Alexandre – RTP Antena 1

Os deputados querem agora apurar as razões da suspensão da Interrupção Voluntaria da Gravidez no hospital Garcia de Orta, e discutir como é possível cumprir a lei e o acesso das mulheres a este serviço do Serviço Nacional e Saúde.
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