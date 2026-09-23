País
Suspensão da Interrupção Voluntaria da Gravidez no Garcia de Orta vai até ao Parlamento
A questão da Interrupção Voluntaria da Gravidez no hospital Garcia de Orta vai ser debatida no Parlamento. O conselho de administração da Unidade Local de Saúde de Almada – Seixal vai ser ouvido a pedido do Livre para esclarecer a suspensão temporária da realização de abortos na unidade hospitalar.
Ontem a ministra da Saúde reafirmou que a lei é para ser cumprida em todo o território nacional. Contudo o governo respeita o direito à objeção de consciência dos profissionais de saúde.
João Alexandre – RTP Antena 1