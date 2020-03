Suspensas todas as atividades do Campus de Gualtar da Universidade do Minho

O Instituto de Ciências Sociais foi encerrado depois de confirmado um caso positivo na instituição. Não estão autorizadas deslocações em serviço. Biblioteca e cantinas vão permanecer fechadas. Não há conferências, seminários, cerimónias, nem outro tipo de concentrações. Na Universidade do Porto, o complexo do ICBAS e da Faculdade de Farmácia vai fechar durante os próximos 14 dias.