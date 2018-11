Tancos. Avanços na investigação terão sido reportados a Belém

Foto: Rafael Marchante - Reuters

João Cordeiro abandonou a chefia da Casa Militar em novembro do ano passado, pouco depois de o material ter sido encontrado.



Ao Sexta às 9, o general confirma os contactos com o-ex diretor da Judiciária Militar agora detido, mas nega ter percebido qualquer encobrimento. Não aceita revelar nada do que transmitiu a Marcelo Rebelo de Sousa, tão-pouco as razões que o levaram a abandonar Belém.