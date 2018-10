Tancos. Ex-chefe de gabinete de Azeredo admite receção de documento

RTP10 Out, 2018, 13:45 / atualizado em 10 Out, 2018, 13:49 | País

"A documentação verdadeira foi entregue hoje no início da tarde no DCIAP, pelos serviços do meu advogado", disse Martins Pereira

Martins Pereira havia já confirmado o encontro. Contudo, nunca admitira ter recebido um memorando na reunião que manteve com o antigo diretor da Polícia Judiciária Militar e o major Vasco Brazão.O ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes acrescenta que o documento entregue é o “verdadeiro”.





Pela primeira vez, o tenente-general admite estar na posse, desde novembro de 2017, de documentação sobre a recuperação do material roubado dos Paióis Nacionais de Tancos.



“A documentação verdadeira foi entregue hoje no início da tarde, no DCIAP, pelos serviços do meu advogado”, adiantou à RTP.



Até ao momento, o ex-chefe de gabinete do ministro Azeredo Lopes limitara-se a afirmar que, no encontro com os antigos elementos da PJM, não vislumbrou qualquer indicação de encobrimento de eventuais culpados do furto de Tancos. Ou seja, assumiu a reunião mas nunca disse para que efeito esta havia sido marcada.Ficou assim aberto espaço para dúvidas. E iniciou-se um braço-de-ferro com o antigo porta-voz da PJ Militar, que em tribunal assegurou que, depois de as armas serem recuperadas, o ministro da Defesa foi informado da encenação alegadamente combinada com a GNR de Loulé.Azeredo Lopes negou categoricamente que já soubesse do encobrimento. E voltou a aparecer publicamente ao lado do primeiro-ministro, António Costa, que reforçou a confiança no titular da pasta da Defesa.Desconhece-se, por enquanto, a versão do coronel Luís Vieira, antigo diretor da PJM, entre os arguidos da Operação Húbris.Por sua vez, Vasco Brazão pediu ao juiz de instrução criminal para ser novamente ouvido. O militar prometeu também entregar ao DCIAP o documento que fez chegar ao ex-chefe de gabinete do ministro da Defesa na reunião de novembro. Resta saber se o documento que Brazão vai enviar é o mesmo que Martins Pereira já entregou aos procuradores.