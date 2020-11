Tancos. João Paulino voltou a implicar Azeredo Lopes

Prossegue no tribunal de Santarém o julgamento do caso Tancos. Esta manhã, João Paulino, autor confesso do furto do armamento dos paióis, continuou a responder às perguntas do coletivo de juízes. Aliás, é o único arguido a ser ouvido hoje. João Paulino voltou a implicar Azeredo Lopes, na altura ministro da Defesa.