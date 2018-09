Tancos. Major Vasco Brazão não se considera criminoso

Foto: Lusa

O major Vasco Brazão coordenava a investigação ao caso Tancos na PJ Militar. Ele vai ser o nono arguido do inquérito, juntando-se aos outros sete militares da PJM e da GNR e ao civil que a PJ considera ser o presumível autor do furto.



O diretor da PJM, coronel Luís Vieira, ficou em prisão preventiva, assim como o suspeito do assalto. Os restantes militares que já foram ouvidos saíram em liberdade, com termo de identidade e residência, suspensão de funções e a proibição de manterem contactos entre si.