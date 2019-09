Tancos. Militares que recuperaram armas queriam louvor de Marcelo

Foto|Hazir Reka - Reuters

O Jornal de Noticias desta quinta-feira conta que este grupo de militares terá alegadamente encenado a recuperação do material à custa do encobrimento dos autores do crimes. Teriam mesmo como ambição obter prestígio e até um louvor de Marcelo Rebelo de Sousa.



A imprensa desta manhã adianta ainda que Azeredo Lopes é um dos nomes apontados no despacho de acusação que deverá ser conhecido nas próximas horas.



O Ministério Público acredita que o antigo ministro da Defesa sabia de tudo e está por isso entre os acusados.



O Observador também escreve sobre o assunto e adianta que uma das provas reunidas no processo é uma mensagem do ex-ministro dirigida ao deputado do PS Tiago Barbosa Ribeiro.



Nessa mensagem, o antigo ministro da Defesa admite conhecer a operação da PJ Militar. É pelo menos essa a interpretação da PJ e do Ministério Público.