TAP. António Lacerda Sales é o novo presidente da Comissão Parlamentar

A decisão foi comunicada pelo Gabinete de Imprensa do grupo parlamentar do PS.





"O Grupo Parlamentar do PS vai indicar ao Senhor Presidente da Assembleia da República o nome do Senhor Deputado António Lacerda Sales para presidir à Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP, agradecendo desde já o sentido de serviço e de missão com que aceitou este desafio que agora lhe é proposto", indica o PS na nota.







Seguro Sanches acabou por se demitir, declarando que não sabia se tinha condições para continuar e argumentava que tinha sido questionado de forma pouco elegante pelos deputados. Em causa, está uma discussão sobre a grelha dos tempos com os deputados a discordarem da interpretação do presidente da comissão.







As críticas a Jorge Seguro Sanches incluíram palavras como imprudente, desagrado e estupefação. O deputado foi substituído pelo vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Paulo Rios de Oliveira, na audição a Humberto Pedrosa.





Agora foi escolhido António Lacerda Sales, antigo secretário de Estado da Saúde.