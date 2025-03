Foto: Jacky Naegelen - Reuters

O jornalista Guilherme de Sousa esteve à conversa com o diretor do Museu do Ar, e com uma especialista em transportes, para entender melhor o nascimento e o futuro da TAP, que hoje liga Portugal ao mundo.



Foi em março de 1945 que nasceu a Companhia Aérea Portuguesa pela mão de Humberto Delgado.