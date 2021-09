TAP é "um buraco negro da nossa economia"

Questionada acerca das chamadas empresas "zombie", que estão em atividade mas em situação débil, dependentes de apoios externos e com dificuldade de cumprir as suas obrigações, em entrevista à agência Lusa, Susana Peralta deu dois exemplos distintos da abordagem do Governo: a TAP e a Dielmar.Considerando que "", a professora universitária deu como exemplo a Dielmar, afirmando: "".", considerou.A economista considera que uma empresa deve ser ajudada quando "está com um problema conjuntural" em que a ajuda que lhe pode ser dada "lhe permite rapidamente, num prazo curto - um ano, dois anos, seis meses, não faço ideia - voltar a andar pelo seu próprio pé".No caso da TAP, a economista considera que se adiciona o problema do custo afundado.", lamentou."Mesmo depois de gastarmos isto tudo, é sempre melhor deixar cair quando acharmos que aquilo não tem pernas para andar", considera Susana Peralta.





O lado humano







Por outro lado, a docente na Universidade Nova de Lisboa salientou que "é muito importante de facto, ir deixando cair empresas sem nunca deixar cair as pessoas"."As empresas não comem iogurtes, as pessoas é que comem. Temos sempre de assegurar que as pessoas têm casa comida", relevou, considerando, por isso, que é "preciso apoiar as pessoas com rendimento, como é evidente".No entender da economista,, já que Portugal tem "o dobro da percentagem de adultos sem o ensino secundário" da União Europeia.Assim, em termos de apoios sociais, Susana Peralta "gostaria imenso de ver um Estado que estendesse o cobertor, que o fizesse menos esburacado"."Ao estender estás a ir a mais pessoas, ao o fazer menos esburacado estás a fazer com que o crivo em cada nível de rendimento ou de educação seja uma peneira mais apertada para ter mais gente dentro. Isso vai custar mais dinheiro, mas eu acho que é muito importante dar segurança às pessoas", considerou."Nós somos todos frágeis do ponto de vista psicológico", e durante a pandemia de covid-19 viveu-se "um ano e meio em que as pessoas viveram completamente fora do seu esquema habitual", afirmou a economista.

"Uma das maneiras de lhes dar segurança, e não é a única, é ter a certeza que as pessoas chegam ao fim do mês com dinheiro para pagar as contas", vincou.