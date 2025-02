TAP. Governo "defende a venda a 100%"

Foto: Nuno Patrício - RTP

Nesta audição, o ministro das Infraestruturas recusou comentar as notícias que dão conta de que o Governo está a ponderar vender pelo menos 49 por cento do capital da TAP.



Miguel Pinto Luz não adianta o valor da percentagem de venda, que vai constar no diploma de privatização da companhia aérea portuguesa, contudo sublinhou que o atual Governo defende a venda total do capital da TAP e admite discutir o tema com o Partido Socialista.



De recordar que o processo de privatização da TAP deve arrancar no próximo mês de março.



O governante com a pasta das Infraestruturas revelou ainda que o Conselho de Ministros se prepara para aprovar, nas próximas semanas, uma resolução relacionada com a questão do ruído no aeroporto de Lisboa.