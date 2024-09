TAP. Há um ano, Miguel Pinto Luz defendia transparência do processo de privatização

O antigo secretário de estado das Infraestruturas esteve envolvido na venda da companhia aérea aos privados em 2015. Agora, enquanto ministro das Infrasestruturas, tem novamente em mãos um processo de privatização da TAP.





Em maio de 2023, na comissão de inquérito sobre a gestão política da TAP, Miguel Pinto Luz afastava as dúvidas em torno do negócio com a empresa Airbus, que terá vendido aviões à TAP acima do preço de mercado.