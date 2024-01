TAP. Pedro Nuno Santos remete explicações contratuais para quem domina o tema

Foto: Lusa

O ex-ministro das Infraestruturas e atual secretário-geral do PS diz assumir as responsabilidades políticas sobre todas as matérias da TAP. Contudo, Pedro Nuno Santos, questionado sobre o contrato da antiga presidente executiva da transportadora aérea, refere que sobre pormenores contratuais as explicações devem ser dadas por quem domina o tema.