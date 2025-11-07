Tarefeiros. Movimento constitui-se como Associação de Prestadores de Serviços no SNS

Foto: António Antunes - RTP

A ministra da Saúde diz que ainda não recebeu qualquer pedido de reunião por parte dos médicos tarefeiros. O movimento diz que uma paralisação não está, para já, em cima da mesa, mas quer negociar com o Governo.



Enquanto isso, o Ministério pode estar a preparar incentivos para que os médicos do quadro do SNS façam mais horas extraordinárias.



A RTP sabe que o movimento está já a constituir-se como Associação dos Prestadores de Serviços no Serviço Nacional de Saúde e que enviou esta sexta-feira à ministra da Saúde um pedido de audiência, com a máxima urgência, face às notícias do semanário Expresso.





