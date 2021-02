Tarifa social de internet por concretizar. Autarquia fornece computadores a alunos carenciados em Braga

É uma promessa do Governo que continua por concretizar. A tarifa social de internet deveria ter sido implementada até ao final do ano passado, com descontos na fatura para as famílias em situação de carência económica, tal como acontece com a tarifa social de eletricidade.