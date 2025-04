Tarifas. Marcelo afirma que a UE fez bem em reagir com serenidade e Portugal também

"A União Europeia fez bem em reagir com serenidade, sem pressa e ponderadamente. E Portugal fez bem primeiro porque tem que atuar concertadamente com a União Europeia", disse Marcelo Rebelo de Sousa à entrada para a Universidade Fernando Pessoa, no Porto, onde está a dar uma aula.







A União Europeia (UE) decidiu fazer uma pausa de 90 dias na introdução de taxas aduaneiras em resposta às adotadas por Washington para "dar tempo uma oportunidade à negociações", anunciou hoje a líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



Reafirmando que a Europa esteve bem perante aquilo que estava em causa, o chefe de Estado frisou que estamos perante alguém que é imprevisível, referindo-se ao Presidente dos EUA, Donald Trump.