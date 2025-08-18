Tarouca com incêndio dominado apesar de manter pequena frente

"Temos uma pequena frente ativa a chegar ao rio Varosa, mas o incêndio já está controlado. Demo-lo como dominado pelas 21:00", disse à agência Lusa pelas 21:30 o comandante dos Bombeiros Voluntários de Tarouca.

Humberto Sarmento disse ainda que, "felizmente, este incêndio não provocou danos de maior, em edificado ou mesmo qualquer ferido" e, no essencial ardeu "maioritariamente mato e pinhal".

O alerta para o incêndio de Vilarinho, na freguesia de São João de Tarouca, concelho de Tarouca, distrito de Viseu, ocorreu pelas 19:00 de sábado.

Pelas 21:35 de hoje, combatiam o fogo 260 operacionais apoiados por 85 veículos, segundo a página oficial na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).