Tarso Genro. Sentimento anti-PT foi promovido pela imprensa

Tarso Genro é uma das principais figuras do PT. Foi presidente do partido depois do escândalo do Mensalão.



Foi sempre ministro de Lula, das Relações Institucionais, da Justiça e da Educação. Quando deixou a pasta da Educação foi substituído por Haddad.



Foi duas vezes prefeito de Porto Alegre e governador do Estado do Rio Grande do Sul. Optou por deixar a direção do PT, mas mantém-se como militante.