Tartarugas devolvidas ao mar depois de meses de recuperação no Zoomarrine

Foram hoje devolvidas ao mar duas tartarugas que durante os últimos meses estiveram em recuperação, no porto de abrigo do Zoomarine, no Algarve. Os animais foram libertados a cerca de 18 quilómetros da costa, a sul de Portimão. O biólogo do Zoomarine explicou à RTP a importância desta operação.