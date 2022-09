Task Force pretende ter população mais velha vacinada e protegida antes do Natal

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

A Task Force adquiriu as vacinadas adaptadas contra a estirpe ómicron logo no início da nova campanha de vacinação contra a covid-19, explicou à RTP Penha Gonçalves. Esta vacinas, segundo o coordenador, "têm um espectro mais alargado do que as anteriores".