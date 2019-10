Taxa de suicídio entre jovens portugueses foi a maior da última década

São mais 15 do que em 2016.



Por cada suicídio há 20 tentativas falhadas.



Os psiquiatras alertam para as falhas na assistência, que vão desde a dificuldade de acesso a primeiras consultas, passando pela falta de recursos humanos e financeiros, até à falta de consciência de pais e professores.



As doenças mentais representam um custo anual de quase sete mil milhões de euros e são a principal causa de absentismo.