Morreram nas estradas, durante o período da campanha, dois homens e uma mulher “com idades compreendidas entre os 41 e os 47 anos”. Estes acidentes mortais ocorreram nos distritos de Faro, Lisboa e Viseu.

“Com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l, o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica”;

“O consumo de álcool estreita o campo visual, atrasa a capacidade de decidir e de reagir atempadamente e descoordena os movimentos”;

“A relação entre o que se bebe e a taxa de álcool no sangue depende de vários fatores: idade, género, peso, altura, metabolismo, os alimentos ingeridos e há quanto tempo se ingeriram. Daí que seja importante a taxa zero ao volante”.

. E. Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública têm registo de. Por outro lado,“Nesta campanha,”, lê-se em comunicado da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) enviado esta terça-feira às redações.De 4 a 10 de novembro, foram fiscalizados “automaticamente, por radar, 4.470.196 veículos, dos quais 124.392 pelas forças de segurança (GNR e PSP) e 4.345.804 pelo SINCRO – Sistema Nacional de Controlo de Velocidade, da responsabilidade da ANSR”., indica-se no mesmo comunicado,Nos últimos sete dias, “foram sensibilizados 326 condutores” para as seguintes mensagens:A campanha “Taxa Zero ao Volante” envolveu também os “serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira na realização de ações de sensibilização, complementando o trabalho de fiscalização dos comandos regionais da PSP”.