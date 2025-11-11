País
"Taxa Zero ao Volante". Detetados 642 casos de condução com álcool em sete dias
Mais de 640 infrações rodoviárias decorrentes da condução sob efeito de álcool, num total de 4.531.511 veículos fiscalizados, e 2.871 acidentes com três mortos, 46 feridos em estado grave e 831 leves. São estes os números de sete dias de uma campanha protagonizada por GNR e PSP.
Decorreu de 4 a 10 de novembro a campanha de segurança rodoviária “Taxa Zero ao Volante”. E o número de acidentes supera o balanço do ano passado. Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública têm registo de “mais 33”. Por outro lado, houve, desta feita, “menos sete vítimas mortais, menos 13 feridos graves e menos 30 feridos leves”.
“Nesta campanha, registaram-se 2.871 acidentes, de que resultaram três vítimas mortais, 46 feridos graves e 831 feridos leves”, lê-se em comunicado da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) enviado esta terça-feira às redações.Morreram nas estradas, durante o período da campanha, dois homens e uma mulher “com idades compreendidas entre os 41 e os 47 anos”. Estes acidentes mortais ocorreram nos distritos de Faro, Lisboa e Viseu.
De 4 a 10 de novembro, foram fiscalizados “automaticamente, por radar, 4.470.196 veículos, dos quais 124.392 pelas forças de segurança (GNR e PSP) e 4.345.804 pelo SINCRO – Sistema Nacional de Controlo de Velocidade, da responsabilidade da ANSR”.
“As Forças de Segurança fiscalizaram presencialmente 61.315 veículos e condutores”.
“Do total de 4.531.511 veículos fiscalizados”, indica-se no mesmo comunicado, “registaram-se 20.736 infrações rodoviárias, das quais 642 relativas à condução sob o efeito do álcool”.
“Das 642 infrações relativas à condução sob o efeito do álcool, 583 registaram-se no continente e 59 nas regiões autónomas, tendo sido 392 detetadas pela GNR e 250 pela PSP”.
Nos últimos sete dias, “foram sensibilizados 326 condutores” para as seguintes mensagens:
A campanha “Taxa Zero ao Volante” envolveu também os “serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira na realização de ações de sensibilização, complementando o trabalho de fiscalização dos comandos regionais da PSP”.
