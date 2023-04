Taxas de vacinação em Portugal são elevadas, mas há idades em atraso

A DGS diz que mesmo que essa vacinação esteja atrasada poucos meses, esta questão pode trazer problemas.É o caso das vacinas previstas para as crianças com um ano de idade. Nesta fase só 82 por cento das crianças têm todas as vacinas previstas feitas.A responsável pelo plano nacional de vacinação Teresa Fernandes alerta estes atrasos podem provocar surtos de sarampo.

As novas vacinas já entraram na rotina das famílias, mas Teresa Fernandes deixa outro aviso.





No caso da vacina do HPV nos rapazes, a taxa de cobertura da segunda dose está abaixo do esperado.