Táxis mais caros a partir desta quarta-feira

Segundo o Ministério da Economia, “foi acomodado o aumento do Índice de Preços no Consumidor registado entre janeiro de 2012 e janeiro de 2022, traduzido num aumento médio global das tarifas de 8,05%”.



Desde janeiro de 2013 não havia atualização das tarifas do transporte em táxi. O presidente da Federação Portuguesa do Táxi, Carlos Ramos, considera que o aumento é insuficiente, mas ajuda a mitigar os prejuízos registados no setor nos últimos anos, e admite que o setor tem noção de que não se poderia ir mais longe.



De acordo com o representante, os profissionais queriam alterações na estrutura tarifária – não há mexidas no valor da bandeirada, apenas na metragem -, mas o executivo não permitiu agora mais avanços.