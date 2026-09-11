Táxis no Aeroporto de Lisboa vão passar a ter taxa fixa a partir de outubro

O passageiro poderá comprar um voucher no balcão do Turismo de Lisboa que estará na zona das chegadas ou então pagar diretamente no táxi, “porque o táxi que estiver na praça terá obrigatoriamente de fazer os valores da tarifa plana (com todos os suplementos e até portagens incluídos) preestabelecida”, explica Carlos Silva, da Federação Portuguesa do Táxi, em declarações à agência Lusa.







c/ Lusa

O acordo assinado entre as associações representativas dos táxis e da Câmara de Lisboa cria umO protocolo entra em vigor a 15 de outubro e estabelece dois preços fixos para apanhar um táxi na zona de chegadas do aeroporto de Lisboa.O custo será de 16 euros para a, o que abrange as áreas mais próximas do aeroporto: Alvalade, Areeiro, Avenidas Novas, Beato, Lumiar, Marvila, Olivais, Parque das Nações, Penha de França e Santa Clara.Na, terá o custo fixo de 19 euros, abrangendo as freguesias da Ajuda, Alcântara, Arroios, Belém, Benfica, Campolide, Campo de Ourique, Carnide, Estrela, Misericórdia, Santa Maria Maior, Santo António, São Domingos de Benfica e São Vicente.Para os veículos com capacidade superior a quatro lugares, e quando efetivamente transportem mais de quatro passageiros, o valor do voucher é de 20 euros para a zona 1 e de 23 euros para a zona 2.Em feriados nacionais, fins de semana e período noturno, o valor é de 24 ou 28 euros, consoante seja zona 1 ou zona 2.O protocolo determina ainda que todos os táxis aderentes terão de disponibilizar meios de pagamento eletrónico, incluindo cartões bancários e MB Way, ficando proibida a cobrança de qualquer valor adicional em função da forma de pagamento utilizada.Em declarações à RTP Antena 1, o diretor-geral da Associação Turismo de Lisboa, António Valle, considera que esta é uma boa medida para o turismo, já que tornam o serviço de táxi mais transparente.