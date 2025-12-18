Taxista condenado a 14 anos e nove meses por atropelar jovem numa passadeira em Lisboa

A leitura da sentença decorreu hoje no Tribunal Central Criminal de Lisboa, perante familiares e amigos da vítima.

Afonso Gonçalves, um jovem universitário de 21 anos, foi atropelado e abandonado sem socorro numa passadeira no cruzamento da Avenida dos Estados Unidos da América com a Avenida Rio de Janeiro, em Lisboa, no dia 08 de setembro de 2024.

O taxista hoje condenado vinha acusado pelo Ministério Público (MP) dos crimes de homicídio, condução perigosa e omissão de auxílio, segundo uma nota do MP.

O homem encontrava-se em prisão preventiva.