País
Taxista reincidente condenado a 14 anos de prisão por atropelamento mortal
Foi condenado a 14 anos e nove meses de prisão o taxista que atropelou mortalmente um jovem universitário que atravessava uma passadeira em Lisboa em 2024.
Na altura do crime o taxista estava em liberdade condicional porque já tinha atropelado outras três pessoas uma deles também mortalmente
O Tribunal considerou que o arguido "não demonstrou arrependimento". Depois cumprir pena o homem fica ainda proibido de conduzir durante cinco anos e impedido de exercer a profissão de taxista por oito.
O Tribunal determinou determinou ainda que a seguradora pague uma indemnização de 233 mil euros à família.