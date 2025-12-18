Taxista reincidente condenado a 14 anos de prisão por atropelamento mortal

Afonso Gonçalves, de 21 anos, foi atropelado e abandonado sem socorro.



Na altura do crime o taxista estava em liberdade condicional porque já tinha atropelado outras três pessoas uma deles também mortalmente



O Tribunal considerou que o arguido "não demonstrou arrependimento". Depois cumprir pena o homem fica ainda proibido de conduzir durante cinco anos e impedido de exercer a profissão de taxista por oito.



O Tribunal determinou determinou ainda que a seguradora pague uma indemnização de 233 mil euros à família.