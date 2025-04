Técnico do INEM agredido em ação de emergência em restaurante de Gondomar

Um técnico do INEM foi agredido sábado à noite numa ação de emergência num restaurante em Gondomar. Foi pouco depois das 21h30 em resposta a distúrbios num restaurante com um ferido com uma hemorragia no braço.

Segundo fonte do INEM, as agressões começaram cerca de dez minutos depois, com o técnico, ferido na face e mãos com alguma gravidade, a ser levado para o Hospital de Santo António.



O Instituto fala de uma situação inaceitável e diz que toda a equipa da Ambulância de Suporte Imediato de Vida e dos bombeiros de Gondomar foram também ameaçados.



O agressor é um jovem de 21 anos e os desacatos só cessaram com a chegada da polícia.



A PSP fez o auto de ocorrência e remeteu o caso para o Ministério Público.