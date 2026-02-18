Técnicos Auxiliares de Saúde da ULS Santa Maria em greve a 19 de março

Em declarações à Lusa após o plenário realizado hoje de manhã, Ana Amaral, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, explicou que a paralisação vai decorrer entre as 08:00 e as 24:00 do dia 19 de março.

Disse que a posição de Santa Maria é a de que, "como passaram para uma nova carreira, não se aplica a avaliação" e considerou que a posição da ULS mostra "falta de vontade" em resolver a situação, uma vez que o assunto foi resolvido noutras unidades de saúde.

"Esta situação está resolvida noutros hospitais nomeadamente, IPO de Lisboa, ULS Lisboa Ocidental e ULS Amadora/Sintra", refere o sindicato na nota em que anunciou o plenário, lembrando que, neste caso, a situação abrange 1.350 trabalhadores.

Estes trabalhadores "são dos que estão diariamente na linha da frente nos cuidados aos doentes", refere o sindicato, sublinhando que os TAS se sentem "desvalorizados nas suas funções e no salário", que se situa perto do salário mínimo nacional.

Segundo o sindicato, em causa está o processo de avaliação do biénio 2023/2024, assim como a avaliação de 2025 e a definição de objetivos para 2026.

"Uma vez que o diploma da carreira não fala de avaliação, aplica-se a lei geral, o que significa que se aplica o SIADAP [sistema de avaliação da função pública]. Não concordamos com ele, mas é o que se aplica", acrescentou Ana Amaral.

A Lusa tentou obter uma posição do Conselho de Administração da ULS de Santa Maria sobre esta matéria, mas até ao momento não obteve resposta.