Técnicos auxiliares de saúde do Hospital de Santa Maria suspendem greve de quinta-feira

Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas do Sul e Regiões Autónomas referiu que a suspensão da greve dos trabalhadores da carreira de técnico auxiliar de saúde resulta do "compromisso assumido pelo presidente do conselho de administração em resolver imediatamente os problemas que levaram à convocação da paralisação".



Segundo o sindicato, o principal motivo da greve estava relacionado com o facto de a Unidade Local de Saúde Santa Maria não ter avaliado os trabalhadores desta carreira, o que na sua opinião constituía "um entrave às progressões salariais".