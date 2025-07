Técnicos de Emergência Médica pedem a demissão do presidente do INEM

Os técnicos do INEM consideram que, "em nome do interesse público, da dignidade da atividade pré-hospitalar e da segurança dos utentes do sistema de saúde, qualquer inércia ou complacência nesta matéria será moralmente indefensável e institucionalmente negligente".



Em dezembro, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde concluiu que há técnicos de emergência pré-hospitalar no INEM que ingressam na carreira sem terem os requisitos necessários.



No relatório entregue ao Governo é referido que o INEM não conseguiu assegurar a realização dos cursos de formação para os Técnicos nos termos em que foram aprovados.