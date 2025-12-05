Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar aderem à greve geral

O presidente do INEM considera que não há motivos para o protesto. Mas o sindicato não concorda.





Segundo o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, a decisão decorre sobretudo do rompimento do acordo assinado em agosto com o Governo e o Instituto Nacional de Emergência Médica. Em causa está a aplicação de protocolos de atuação clínica que, de acordo com a estrutura sindical, "se traduziriam em melhores cuidados para os cidadãos".





Os protocolos, previstos desde 2016 e com luz verde por parte da Ordem dos Médicos, abrangem a aplicação de alguns fármacos em situações de risco de vida.



Desde agosto foram concretizados protocolos nas áreas da anafilaxia, convulsão e sepsis, ficando por aplicar os relativos à resposta à dor e a convulsões.



Quanto ao protocolo sobre a paragem cardiorrespiratória, que deveria ser concretizado este mês, "já não existe possibilidade de implementar", segundo Rui Lázaro, citado pela Lusa.

