Técnicos de reinserção marcam greve para outubro e manifestação junto à cadeia do Porto

Numa nota, o SinDGRSP lembrou que foi publicado a 16 de setembro em Diário da República a portaria sobre revisão das carreiras de reintegração e da atualização do suplemento de risco, que representa o "culminar de uma reivindicação antiga e há muito merecida", mas, apesar de valorizar esta conquista, "o resultado alcançado fica aquém das expectativas e, sobretudo, não corresponde integralmente ao acordo que foi assinado".

Nesse sentido, o sindicato decidiu marcar uma greve para 06 de outubro e uma manifestação junto ao Estabelecimento Prisional do Porto (EPP), entre as 11:00 e as 13:00, considerando que a publicação do diploma não encerra o processo reivindicativo.

O SinDGRSP disse que mantém, em particular, a sua "discordância relativamente ao valor do suplemento de risco", que considerou insuficiente face às responsabilidades, exigências e riscos inerentes ao exercício das funções exercidas pelos trabalhadores da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).

Para o SinDGRSP, "a valorização dos profissionais deve corresponder à realidade concreta do trabalho desenvolvido, às responsabilidades assumidas e às condições em que as funções são exercidas".

O sindicato afirmou que inicia uma nova jornada reivindicativa "com o objetivo de tornar clara a insatisfação dos trabalhadores e, simultaneamente, abrir portas a novas negociações com o Governo", no sentido de "corrigir as injustiças que permanecem e alcançar soluções que garantam uma efetiva valorização profissional e remuneratória".

Esta ação sindical de outubro terá como principais reivindicações a revisão das carreiras dos assistentes técnicos da DGRSP, defendendo o sindicato a criação de uma carreira especial para estes profissionais, acompanhada da necessária valorização profissional, funcional e remuneratória.

Exigiu igualmente a harmonização dos suplementos na DGRSP, garantindo maior justiça e equidade entre profissionais, e reivindicou um suplemento de risco de 450 euros, em condições idênticas às atribuídas a outros trabalhadores da DGRSP, bem como um suplemento de renda de casa.

"Defendemos que trabalhadores que desempenham funções nos mesmos locais de trabalho e estão sujeitos aos mesmos riscos e devem beneficiar de condições de valorização e compensação equivalentes", sublinha.

O SinDGRSP defendeu igualmente a abertura de concursos externos para todas as carreiras da DGRSP, permitindo o reforço dos efetivos e contribuindo para garantir o regular funcionamento dos serviços, já que "a falta de trabalhadores tem consequências diretas na organização dos serviços, nas condições de trabalho e na capacidade de resposta da DGRSP e na reintegração".

"Exigimos um plano anual de concursos externos que assegure a renovação dos quadros, permita a reposição dos efetivos e garanta a entrada regular de jovens trabalhadores, porque sem renovação não há futuro para a DGRSP", lê-se na nota.