TecStorm`23. Dia Aberto com "tecnologia para todos"

Foto: TecStorm

A "hackathon" arranca no sábado, mas esta sexta-feira abrem-se as portas do auditório da Fundação Champalimaud, em Lisboa, para um evento para todos os interessados no tema da tecnologia aplicada às mais diversas áreas: saúde, conetividade, energia e "fintech". São estas as quatro áreas da edição deste ano.