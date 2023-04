Tejo com menos água põe em causa alguns peixes de rio

O Rio Tejo atravessa vários concelhos do distrito de Santarém. É destas águas que sai muito do peixe de rio, típico destas terras: o sável, as enguias, a fataça ou o achigã. Na freguesia de Pinheiro Grande, no concelho da Chamusca fomos espeitar a cozinha da Taberna da Rita e conhecer alguns destes pratos ribatejanos.