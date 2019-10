Telejornal faz a ligação da aldeia de Padrão ao mundo

O isolamento e a falta de segurança são algumas das maiores preocupações no interior do país. Na aldeia de Padrão, em Proença a Nova, a população, essencialmente idosa, está também preocupada com a falta de jovens. Para muitos, a principal ligação ao país e ao mundo é através deste Telejornal.