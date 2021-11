Teletrabalho. O que muda com as novas regras?

O parlamento aprovou esta sexta-feira em votação final global as alterações ao regime do teletrabalho, com os votos favoráveis do PS e do BE e a abstenção do PSD. O PCP, PEV, IL, CDS e Chega votaram contra o texto final que reuniu as propostas de vários partidos.







Este "é o momento crucial para garantir que definimos regras concretas, que equilibrem os interesses dos trabalhadores e dos empregadores", considerou esta semana a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho.

Um dos tópicos que tem vindo a ser debatido no Parlamento é, mantendo limites entre o trabalho e a vida pessoal.Para a ministra do Trabalho, a votação desta e de outras matérias é um “passo importante” e mostra como a pandemia de covid-19 "acelerou a necessidade de regular o que estava desregulado".

Empresas impedidas de contactar trabalhadores no período de descanso

Neste sentido, o Código do Trabalho vai passar a prever que, salvo situações de força maior, segundo alterações aprovadas, na quarta-feira, à lei laboral."O empregador tem o dever de se abster de contactar o trabalhador no período de descanso, ressalvadas as situações de força maior", define a proposta do PS sobre o direito a desligar, aprovada pelos deputados, no âmbito do grupo de trabalho criado para discutir a regulamentação do teletrabalho.

Empregadores que violarem privacidade incorrem em contraordenação

Os empregadores que violarem a privacidade do trabalhador em teletrabalho vão incorrer numa, segundo uma proposta de alteração do PS aprovada quinta-feira na especialidade.De acordo com a proposta dos socialistas, constitui "contraordenação muito grave" a, ou o recurso a outros meios de controlo que possam afetar o direito à privacidade do trabalhador.Por sua vez, passou a constituir "contraordenação grave" a violação da privacidade do trabalhador, do horário de trabalho e dos tempos de descanso e de repouso da família deste, "bem como proporcionar-lhe boas condições de trabalho, tanto do ponto de vista físico como psíquico".Também incorre em "contraordenação grave" o empregador que não respeite o aviso prévio de 24 horas para visitar o trabalhador que exerce funções no seu domicílio.

Empresas vão pagar despesas extra de luz e internet dos funcionários

Outra das grandes novidades no novo regime de teletrabalho é a obrigação, por parte das empresas, de, segundo alterações à lei laboral aprovadas na terça-feira no parlamento.Segundo a proposta do PS, semelhante à do BE, "são integralmente compensadas pelo empregador todas as despesas adicionais que, comprovadamente, o trabalhador suporte como direta consequência da aquisição (...) ou do uso dos equipamentos e sistemas informáticos ou telemáticos na realização do trabalho".Estas despesas incluem "em condições de velocidade compatível com as necessidades de comunicação de serviço, assim como os de manutenção dos mesmos equipamentos e sistemas".De acordo com a proposta, consideram-se despesas adicionais "as correspondentes àantes da celebração do acordo" de teletrabalho, assim como "as determinadas por comparação com as despesas homólogas do trabalhador no mesmo mês do último ano anterior à aplicação desse acordo".A proposta do BE pretendia ir mais longe, ao incluir despesas com a água e climatização, mas foi chumbada pelos deputados.

Pais com filhos até oito anos podem ficar em teletrabalho

O trabalho à distância cresceu de forma significativa durante a pandemia, e houve necessidade de ajustar as leis deste regime de trabalho aos direitos parentais.Por essa razão, os deputados aprovaram o, desde que seja exercido por ambos os progenitores, deixando de foram as microempresas.Atualmente, o Código do Trabalho prevê o direito ao teletrabalho para trabalhadores com filhos até aos três anos, quando compatível com a atividade desempenhada e a entidade empregadora disponha de recursos e meios para o efeito.

Com a proposta do PS, este direito é estendido "até aos 8 anos" nos casos em que "ambos os progenitores reúnem condições para o exercício da atividade em regime de teletrabalho, desde que este seja exercido por ambos em períodos sucessivos de igual duração num prazo de referência máxima de 12 meses".





A medida abrange também as situações de famílias monoparentais ou casos em que "apenas um dos progenitores, comprovadamente, reúne condições para o exercício da atividade em regime de teletrabalho".



Teletrabalhadores terão de ir à empresa de dois em dois meses

Na quarta-feira, foi também aprovada uma alteração que prevê que a promoção de contactos presenciais entre os trabalhadores em regime de teletrabalho e as chefias, com intervalos não superiores a dois meses.As empresas terão, assim, de "diligenciar no sentido da redução do isolamento do trabalhador, promovendo, com a periodicidade estabelecida no acordo de teletrabalho, ou, em caso de omissão,", pode ler-se na proposta.O empregador tem ainda como dever especial "consultar, por escrito, o trabalhador antes de introduzir mudanças nos equipamentos e sistemas utilizados na prestação de trabalho, nas funções atribuídas ou em qualquer característica da atividade contratada" e "fornecer ao trabalhador a formação de que este careça para o uso adequado e produtivo dos concretos equipamentos e sistemas que serão utilizados no teletrabalho".

c/ Lusa