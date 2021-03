Teletrabalho obrigatório até ao final do ano

O governo fará amanhã, um balanço dos primeiros dias do desconfinamento podendo introduzir algumas alterações no novo período de emergência que entra em vigor a 1 de abril.O conselho de ministros esteve reunido esta manhã e fechou outros dossiers.Um deles é uma proposta de regulação do ensino doméstico que o governo vai levar à Assembleia da República.Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, o objectivo é garantir que a educação com qualidade não é prejudicada e que o currículo nacional é cumprido, em pleno, neste tipo de ensino.Na reunião desta manhã, o governo autorizou ainda a despesa para a construção de um novo edifício do Tribunal de Beja e criou a figura do Provedor do Animal, um cargo prometido pelo governo no verão passado e que vai estar sob tutela dos ministérios do Ambiente e da Agricultura.





São medidas resumidas pelo jornalista João Torgal.