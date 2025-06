"Têm a vida suspensa". Associação Solidariedade Imigrante exige intervenção do Governo

, declarou Macedo aos jornalistas.“Não cometeram nenhum crime, e é dever do Estado português, do Governo e da AIMA entrar em contacto com os países que puseram esse alerta no SIS”, defendeu.O presidente da Associação Solidariedade Imigrante explicou que “muitas vezes um imigrante só esteve [nesses países] de passagem, não fez nada, mas quando passaram nas fronteiras foram colocados no sistema”.Timóteo Macedo pede, por isso, que, onde em muitos casos “estão a colmatar as necessidades de mão-de-obra que existem” em setores como a agricultura ou a restauração.“É preciso efetivamente acabar com este medo, com este desespero, e dar possibilidades às pessoas de se regularizarem em Portugal”.O responsável acredita que a chamada “via verde” para a imigração, protocolo que permite às empresas contratar diretamente nos países de origem dos trabalhadores, facilitando-lhes assim a obtenção de vistos de trabalho, não vai resolver o problema., vincou.Nesses casos, “chegam aqui e são abandonados”, sendo que quando vão “à procura de apoio” não conseguem documentação, acabando por entrar “no trabalho clandestino e ilegal”, alertou Timóteo Macedo.O presidente da associação de apoio a imigrantes avisou ainda que, com o fim da manifestação de interesse, “estão a chegar pessoas que lutam pela sua sobrevivência, por melhores de condições de vida a que têm direito, e depois chegam aqui e são abandonadas”.