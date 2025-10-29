"Tem seguro de saúde? Tem prioridade". ERS denuncia discriminação

A Entidade Reguladora afirma que a discriminação acontece na definição de regras para agendar tratamentos.





Ou seja, há regras distintas de agendamento e de acesso a cuidados de saúde, consoante a “origem” dos utentes. Se as pessoas são encaminhadas pelo SNS para os estabelecimentos privados convencionados acabam por ser as últimas a terem acesso a cuidados de saúde.

Os cuidados de saúde têm que ser prestados independentemente da fonte de financiamento, avisa a ERS.

A discriminação pode resultar em multas até 44 mil euros.





Multas que podem ser aplicadas às unidades de saúde privadas convencionadas pelo SNS.





