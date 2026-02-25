País
Portugal com mais dificuldade no acesso a medicamentos do que Espanha, Itália, França e Bélgica
O acesso dos portugueses aos medicamentos é menor quando comparado com países como Espanha, Itália, França e Bélgica. De acordo com o estudo da Associação Portuguesa de Medicamentos pela equidade em Saúde, 33 por cento dos fármacos aprovados não chegam ao mercado.
Uma desigualdade de acesso que pode colocar em causa uma maior longevidade populacional.Oriana Barcelos – Antena 1
A associação aponta mesmo que esta dificuldade custa mais de 1.500 vidas a cada ano.
A associação aponta mesmo que esta dificuldade custa mais de 1.500 vidas a cada ano.