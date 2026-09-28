"Temos um drama muito grande, tem sido trágico". Câmara de Mação desespera com invasão de javalis

"Temos um drama muito grande, tem sido trágico". Câmara de Mação desespera com invasão de javalis

O município de Mação vai criar um Conselho Cinegético Municipal e admite apoios financeiros às associações de caçadores para controlar a população de javalis. Mas antes, aguarda pelas medidas prometidas pelo Governo para depois fechar um plano de ação.

Arlinda Brandão - RTP Antena 1 /

Fotografia: Câmara Municipal de Mação

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Após uma reunião entre o município, representantes do Instituto da conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e Associações de caçadores foram defenidos procedimentos de resposta ao problema, que para se articularem aguardam apenas pela estratégia do governo a anunciar dentro de dias.

O Governo vai iniciar durante a época de caça no mês de outubro, um projeto-piloto para controlar a população de javalis em zonas consideradas mais problemáticas. Foi um anuncio do secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira numa deslocação a Vila Nova da Barquinha, adiantando que a estratégia e o plano de intervenção serão anunciados em breve.

A medida procura responder a problemas registados em diferentes regiões do país, como os prejuízos na agricultura, a aproximação dos animais às povoações e o risco de acidentes rodoviários.

Só na região do Médio Tejo, os 11 municípios manifestaram ao Governo disponibilidade para integrar o projeto-piloto, considerando o problema transversal à região.

Mas há concelhos que têm uma situação mais grave do que outros e o municipio de Mação fala numa situação grave com os problemas que os javalis estão a provocar no concelho.

José Martins, o presidente da Câmara Municipal de Mação em declarações à Rádio pública, refere que no concelho os animais começaram a entrar dentro das localidades dirigindo-se aos caixotes do lixo e que "os javalis têm feito uma invasão terrível às propriedades das pessoas, destruindo tudo aquilo que vão cultivando nas suas hortas, próximo das habitações". O autarca fala de uma "drama muito grande" e acrescenta que "tem sido trágico".
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