"Temos um drama muito grande, tem sido trágico". Câmara de Mação desespera com invasão de javalis

Após uma reunião entre o município, representantes do Instituto da conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e Associações de caçadores foram defenidos procedimentos de resposta ao problema, que para se articularem aguardam apenas pela estratégia do governo a anunciar dentro de dias.

O Governo vai iniciar durante a época de caça no mês de outubro, um projeto-piloto para controlar a população de javalis em zonas consideradas mais problemáticas. Foi um anuncio do secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira numa deslocação a Vila Nova da Barquinha, adiantando que a estratégia e o plano de intervenção serão anunciados em breve.





A medida procura responder a problemas registados em diferentes regiões do país, como os prejuízos na agricultura, a aproximação dos animais às povoações e o risco de acidentes rodoviários.



Só na região do Médio Tejo, os 11 municípios manifestaram ao Governo disponibilidade para integrar o projeto-piloto, considerando o problema transversal à região.



Mas há concelhos que têm uma situação mais grave do que outros e o municipio de Mação fala numa situação grave com os problemas que os javalis estão a provocar no concelho.



José Martins, o presidente da Câmara Municipal de Mação em declarações à Rádio pública, refere que no concelho os animais começaram a entrar dentro das localidades dirigindo-se aos caixotes do lixo e que "os javalis têm feito uma invasão terrível às propriedades das pessoas, destruindo tudo aquilo que vão cultivando nas suas hortas, próximo das habitações". O autarca fala de uma "drama muito grande" e acrescenta que "tem sido trágico".