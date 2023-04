Temperatura máxima do ar bate novos recordes em estações do IPMA

Em onze estações os recordes alcançados na quarta-feira foram hoje ultrapassados, publica o IPMA no seu site, realçando que o valor máximo extremo para abril, de 36 graus centígrados no Pinhão, registado em 1945, foi ultrapassado hoje em quatro estações, nomeadamente 36.9º C em Mora e 36.7 °C na Amareleja.

O IPMA lembra que a subida da temperatura no território Continental Português resulta da circulação atmosférica - anticiclone localizado junto à Península Ibérica - que transportou uma massa de ar quente e seca com origem no norte de África, para a região da Península Ibérica.

"Esta situação meteorológica, que está a influenciar o estado tempo no território Continental, dará origem a uma terceira onda de calor em diversas regiões do Pais das quais se destacam: Alentejo, Lezíria do Ribatejo e Beira Interior", reafirma.