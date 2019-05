Temperatura pode atingir 35 graus Celsius no fim de semana

Reuters

As temperaturas máximas no continente começam a subir no sábado e vão ultrapassar os 30ºC em várias regiões do país. Mas a chuva só vai desaparecer ao final desta quinta-feira.



O meteorologista Ricardo Tavares refere mesmo que, durante a tarde de quinta-feira, a chuva pode cair com bastante intensidade em alguns pontos do país.



Segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no domingo as máximas vão chegar aos 34ºC em Lisboa e 28ºC no Porto e o dia vai ser de Sol, com céu limpo.



O mês de abril foi particularmente frio, com um valor de temperatura média do ar inferior ao normal.