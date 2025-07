Os próximos dias podem chegar aos 40 graus em alguns locais do Alentejo, Vale do Tejo e Vale do Douro. Há um elevado perigo de incêndio rural. Atinge já nível máximo em mais de 60 concelhos de Bragança, Viseu, Guarda, Porto, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco e Portalegre.