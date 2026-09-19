Temperaturas a subir. Autoridades alertam para agravamento do risco de incêndio

Telejornal | 18 de setembro de 2026

São assim cerca de 40 os concelhos da região Centro e do Algarve que se encontram agora em perigo máximo de incêndio rural.

O recurso ao “fogo para a confeção de alimentos em todo o espaço rural, exceto nos locais expressamente autorizados”, é também proibido em dias de perigo muito elevado e máximo de incêndio



Dominado incêndio entre Albergaria e Aveiro



O incêndio chegou a mobilizar mais de 300 operacionais, apoiados por 11 meios aéreos.

c/ Lusa