Temperaturas baixam e chuva regressa a partir de quinta-feira ao continente

"A partir de hoje vamos começar a notar um aumento de nebulosidade com nuvens médias e altas com o céu a ficar temporariamente opaco, aliás obscurecido, o céu sem aparecer principalmente nas regiões centro e sul e há uma possibilidade muito baixa de aguaceiros dispersos no centro e sul isto já hoje", disse a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Maria João Frada, estão previstas poeiras em suspensão vindas do Norte de África, principalmente no final do dia de hoje na região centro de sul, mas com maior impacto na quinta e sexta-feira.

"Em relação à precipitação, a partir de amanhã [quinta-feira] é mais provável a situação de chuva ou aguaceiros logo de madrugada na região sul e depois vai-se estender à região centro. O norte é a região mais salvaguardada desta precipitação", disse.

Na sexta-feira, está previsto para todo o território do continente períodos de chuva ou aguaceiros acompanhados de trovoada e localmente intensos, cenário que deverá prolongar-se pelo menos até domingo.

"Esta situação deve-se à ação de uma depressão. Neste momento temos uma depressão sensivelmente a oeste da Madeira vai deslocar-se para sueste e passar entre a Madeira e as Canárias: a depressão Olivier nomeada pela AEMET, a agência estatal de meteorologia espanhola devido ao impacto nas Canárias. Não é muito claro se é outro núcleo que cava mais próximo de Portugal continental e vem gradualmente no dia 10 [quinta-feira] deslocar-se para nordeste em direção ao continente. Não é claro que seja essa depressão", explicou.

Segundo Maria João Frada, existe alguma incerteza no que diz respeito à depressão.

Quanto às às temperaturas, Maria João Frada adiantou que está prevista uma descida significativa, principalmente na sexta-feira.

"No dia 11 [sexta-feira], a descida vai ser em todo o território, descidas essas que poderão ser da ordem de 6, 7 a 8 graus. Até lá vamos continuar com máximas acima da média. Ontem [terça-feira] estiveram e hoje também vão estar de forma significativa acima da média", referiu.

De acordo com as previsões do IPMA, as temperaturas deverão variar entre os 24/25 graus e os 28, sendo que litoral norte e centro podem chegar aos 30 graus e nos locais do interior norte e centre entre os 22 e os 24 graus.