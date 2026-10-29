Temperaturas máximas podem chegar aos 29 graus nos próximos dias na região Sul

"Hoje espera-se uma pequena subida dos valores da temperatura máxima e depois vai manter-se estável até sábado. Os valores vão ser mais elevados na região sul com valores da ordem dos 29 graus Celsius e no norte e centro serão ligeiramente mais baixos, embora possam atingir os 20 graus ou um pouco acima em grande parte das regiões", adiantou a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).





Patrícia Gomes indicou que as temperaturas máximas estão acima do que é normal para esta época do ano.

"A variação em relação à media anual varia um pouco, mas será uma variação entre 02 a 05 graus do que é expectável para esta altura do ano", referiu.



Os valores mais elevados da temperatura máxima deverão manter-se até domingo e segunda-feira.

"Depois, a partir do início da próxima semana prevê-se que comecem a descer gradualmente, mas ainda estamos um pouco longe, ainda há alguma incerteza associada a esta parte da descida dos valores da temperatura", disse.



Não está prevista chuva pelo menos até domingo ou segunda-feira e nos próximos dias o céu vai estar pouco nublado ou limpo e o vento será de um modo geral fraco predominando do quadrante leste e pequenas variações de temperatura.



Hoje as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 07 graus Celsius (Bragança) e os 15 (Faro e Portalegre) e as máximas entre os 20 (Guarda e Aveiro) e os 28 (Santarém).